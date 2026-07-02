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02.07.2026 11:04:50

EQS-DD: Meta Wolf AG: Jens Rübbert, Kauf

Muehl Product & Service
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.07.2026 / 11:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jens
Nachname(n): Rübbert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Meta Wolf AG

b) LEI
391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A254203

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,60 EUR 138,00 EUR
4,60 EUR 13,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,60 EUR 151,80 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meta Wolf AG
Bahnhofstrasse 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet: https://metawolf.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105886  02.07.2026 CET/CEST





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