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30.03.2026 17:31:26
EQS-DD: Meta Wolf AG: Dacapo 2 GmbH, Vereinbarung der unentgeltlichen Übertragung von 53.213 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meta Wolf AG
|Bahnhofstrasse 15
|99448 Kranichfeld
|Deutschland
|Internet:
|https://metawolf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104020 30.03.2026 CET/CEST
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