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30.03.2026 17:31:26

EQS-DD: Meta Wolf AG: Dacapo 2 GmbH, Vereinbarung der unentgeltlichen Übertragung von 53.213 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.03.2026 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Dacapo 2 GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Matthias
Nachname(n): Rumpelhardt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Meta Wolf AG

b) LEI
391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: DE000A41YE23

b) Art des Geschäfts
Vereinbarung der unentgeltlichen Übertragung von 53.213 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meta Wolf AG
Bahnhofstrasse 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet: https://metawolf.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104020  30.03.2026 CET/CEST





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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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