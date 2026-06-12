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Mensch und Maschine Software Aktie 664473 / DE0006580806

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12.06.2026 11:28:44

EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Adi Drotleff, Erwerb von Aktien durch Übertragung von Dividendenansprüchen im Zusammenhang mit der Aktiendividende

Mensch und Maschine Software
33.17 CHF 2.40%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.06.2026 / 11:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Adi
Nachname(n): Drotleff

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mensch und Maschine Software SE

b) LEI
391200KPS0L1YQ88JY41 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006580806

b) Art des Geschäfts
Erwerb von Aktien durch Übertragung von Dividendenansprüchen im Zusammenhang mit der Aktiendividende

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
36,43 EUR 13.682.597,98 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
36,4300 EUR 13.682.597,9800 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Deutschland
Internet: www.mum.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105496  12.06.2026 CET/CEST





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