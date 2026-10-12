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MBB Aktie 2543021 / DE000A0ETBQ4

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12.10.2026 14:30:38

EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf

MBB
164.64 CHF 2.43%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.10.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Christof
Nachname(n): Nesemeier
Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MBB SE

b) LEI
967600M9R4EFYLPNWR50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
172,2000 EUR 2.066,40 EUR
172,2000 EUR 36.162,00 EUR
172,4000 EUR 1.206,80 EUR
172,4000 EUR 2.586,00 EUR
172,4000 EUR 1.034,40 EUR
172,6000 EUR 7.767,00 EUR
172,8000 EUR 2.592,00 EUR
173,2000 EUR 2.078,40 EUR
173,4000 EUR 14.392,20 EUR
173,6000 EUR 6.944,00 EUR
173,6000 EUR 14.582,40 EUR
173,6000 EUR 37.150,40 EUR
173,6000 EUR 1.215,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
173,0363 EUR 129.777,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
Deutschland
Internet: www.mbb.com
LEI Code: 967600M9R4EFYLPNWR50



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107476  12.10.2026 CET/CEST





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