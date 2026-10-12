EQS-DD: MBB SE: MBB Capital Management GmbH , Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.10.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MBB Capital Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Christof Nachname(n): Nesemeier Position: Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MBB SE

b) LEI

967600M9R4EFYLPNWR50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0ETBQ4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 172,2000 EUR 2.066,40 EUR 172,2000 EUR 36.162,00 EUR 172,4000 EUR 1.206,80 EUR 172,4000 EUR 2.586,00 EUR 172,4000 EUR 1.034,40 EUR 172,6000 EUR 7.767,00 EUR 172,8000 EUR 2.592,00 EUR 173,2000 EUR 2.078,40 EUR 173,4000 EUR 14.392,20 EUR 173,6000 EUR 6.944,00 EUR 173,6000 EUR 14.582,40 EUR 173,6000 EUR 37.150,40 EUR 173,6000 EUR 1.215,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 173,0363 EUR 129.777,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

12.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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