EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG english

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



06.09.2022 / 11:03 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.















1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name





Name and legal form: Pfannberg Privatstiftung





2. Reason for the notification



a) Position / status





Person closely associated with: Title: Dr. First name: Nikolaus Last name(s): Ankershofen Position: Member of the administrative or supervisory body





b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI

5299001AMHDLKUM80611

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share



ISIN: AT0000938204





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)



143.80 EUR 136 Units



144.00 EUR 171 Units



144.20 EUR 339 Units



144.40 EUR 838 Units



144.60 EUR 410 Units



144.80 EUR 266 Units



145.00 EUR 140 Units





d) Aggregated information

Price Aggregated volume



144.4237 EUR 2300 Units





e) Date of the transaction

05/09/2022; UTC+2

f) Place of the transaction





Name: Vienna Stock Exchange MIC: XWBO





