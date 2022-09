EQS-DD: Mayr-Melnhof Karton AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.09.2022 / 11:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Name und Rechtsform: Pfannberg Privatstiftung





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Nikolaus Nachname(n): Ankershofen Position: Aufsichtsrat





b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI

5299001AMHDLKUM80611

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



ISIN: AT0000938204





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



143.80 EUR 136 Stück



144.00 EUR 171 Stück



144.20 EUR 339 Stück



144.40 EUR 838 Stück



144.60 EUR 410 Stück



144.80 EUR 266 Stück



145.00 EUR 140 Stück





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



144.4237 EUR 2300 Stück





e) Datum des Geschäfts

05.09.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: Wiener Börse AG MIC: XWBO





