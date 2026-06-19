EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Consens Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.06.2026 / 17:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Consens Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Christian Nachname(n): Greiner Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

b) LEI

5299008RI8NGQL3F3J12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005199905

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,66 EUR 62.640,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 15,66 EUR 62.640,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



