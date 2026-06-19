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Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie 890526 / DE0005199905

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19.06.2026 17:24:08

EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Christian Rudolf Greiner Verwaltungs GmbH, Verkauf

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
29.80 EUR 10.37%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.06.2026 / 17:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Christian Rudolf Greiner Verwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christian
Nachname(n): Greiner
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

b) LEI
5299008RI8NGQL3F3J12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005199905

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,66 EUR 14.883.248,34 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,66 EUR 14.883.248,34 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Internet: www.ludwigbeck.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105656  19.06.2026 CET/CEST





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