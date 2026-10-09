EQS-DD: Lenzing AG: Georg Kasperkovitz, Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.10.2026 / 10:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Georg Nachname(n): Kasperkovitz

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: AT0000A3XCR6

b) Art des Geschäfts

Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0 EUR 18.180 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,0000 EUR 18.180,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

08.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

09.10.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News



