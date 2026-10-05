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Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505

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05.10.2026 13:13:33

EQS-DD: Lenzing AG: B&C KB Holding GmbH, Erwerb: Gewährung von 9.654.547 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

Lenzing
12.87 CHF 0.12%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.10.2026 / 13:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: B&C KB Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Patrick
Nachname(n): Lackenbucher
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Lenzing AG

b) LEI
529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: AT0000A3XCR6

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Gewährung von 9.654.547 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0 EUR 9.654.547 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,0000 EUR 9.654.547,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
05.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


05.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet: www.lenzing.com
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107378  05.10.2026 CET/CEST





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