Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
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05.10.2026 13:13:33
EQS-DD: Lenzing AG: B&C KB Holding GmbH, Erwerb: Gewährung von 9.654.547 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107378 05.10.2026 CET/CEST
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