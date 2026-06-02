EQS-DD: Leifheit Aktiengesellschaft: Stefan De Loecker, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



02.06.2026 / 18:21 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Stefan Last name(s): De Loecker

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Leifheit Aktiengesellschaft

b) LEI

529900DBX574P554QO57

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0006464506

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 17.70 EUR 44,250.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 17.70 EUR 44,250.00 EUR

e) Date of the transaction

01/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

02.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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