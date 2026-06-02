LEIFHEIT Aktie 339919 / DE0006464506
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02.06.2026 18:22:41
EQS-DD: Leifheit Aktiengesellschaft: Stefan De Loecker, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
02.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Leifheit Aktiengesellschaft
|Leifheitstrasse 1
|56377 Nassau
|Germany
|Internet:
|www.leifheit-group.com
|End of News
|EQS News Service
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105326 02.06.2026 CET/CEST
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Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!