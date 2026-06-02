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LEIFHEIT Aktie 339919 / DE0006464506

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02.06.2026 18:22:41

EQS-DD: Leifheit Aktiengesellschaft: Stefan De Loecker, buy

LEIFHEIT
15.81 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

02.06.2026 / 18:21 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Stefan
Last name(s): De Loecker

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Leifheit Aktiengesellschaft

b) LEI
529900DBX574P554QO57 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006464506

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
17.70 EUR 44,250.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
17.70 EUR 44,250.00 EUR

e) Date of the transaction
01/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


02.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstrasse 1
56377 Nassau
Germany
Internet: www.leifheit-group.com



 
End of News EQS News Service




105326  02.06.2026 CET/CEST





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