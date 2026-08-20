LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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|
20.08.2026 10:36:43
EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstrasse 99
|40474 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.leg-se.com
|LEI Code:
|391200SO40AKONBO0Z96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106724 20.08.2026 CET/CEST
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