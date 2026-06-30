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LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

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30.06.2026 13:05:01

EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Erwerb von 1241 Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025.

LEG Immobilien
51.63 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.06.2026 / 13:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Lars
Nachname(n): von Lackum

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LEG Immobilien SE

b) LEI
391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 1241 Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
49,348 EUR 49.594,74 EUR
49,348 EUR 11.646,128 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
49,3480 EUR 61.240,8680 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LEG Immobilien SE
Flughafenstrasse 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.leg-se.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105840  30.06.2026 CET/CEST





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