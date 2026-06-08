EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Kathrin Köhling, Granting of 7,500 subscription rights in connection with the optional scrip dividend for fiscal year 2025

In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.