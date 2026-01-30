Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LAIQON Aktie 25479515 / DE000A12UP29

30.01.2026 18:31:05

EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Verkauf

LAIQON
4.32 CHF -0.23%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 18:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12UP29

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,00 EUR 525.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,00 EUR 525.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://laiqon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103052  30.01.2026 CET/CEST