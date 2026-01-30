EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.01.2026 / 18:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Achim Nachname(n): Plate

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

LAIQON AG

b) LEI

391200MMIN9EPH3GOD16

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A12UP29

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,00 EUR 525.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,00 EUR 525.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

