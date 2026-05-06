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LAIQON Aktie 25479515 / DE000A12UP29

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06.05.2026 18:11:11

EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf

LAIQON
4.26 CHF 9.83%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.05.2026 / 18:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12UP29

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,55 EUR 4.550,00 EUR
4,56 EUR 684,00 EUR
4,59 EUR 229,50 EUR
4,54 EUR 340,50 EUR
4,55 EUR 1.933,75 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,5516 EUR 7.737,75 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://laiqon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104672  06.05.2026 CET/CEST





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