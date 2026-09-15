KST Beteiligungs Aktie 30348957 / DE000A161309
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15.09.2026 10:29:41
EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KST Beteiligungs AG
|Fronäckerstasse 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.kst-ag.de
|LEI Code:
|529900D7BWFE3K9KJ964
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107078 15.09.2026 CET/CEST
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