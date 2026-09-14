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KST Beteiligungs Aktie 30348957 / DE000A161309

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14.09.2026 18:15:45

EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, Verkauf

KST Beteiligungs
1.23 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.09.2026 / 18:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Q-Soft Verwaltungs AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Schmitt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
KST Beteiligungs AG

b) LEI
529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161309

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,26 EUR 227.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,2600 EUR 227.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.kst-ag.de
LEI Code: 529900D7BWFE3K9KJ964



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107060  14.09.2026 CET/CEST





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