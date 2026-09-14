KST Beteiligungs Aktie 30348957 / DE000A161309
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14.09.2026 18:15:45
EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KST Beteiligungs AG
|Fronäckerstasse 34
|71063 Sindelfingen
|Germany
|Internet:
|www.kst-ag.de
|LEI Code:
|529900D7BWFE3K9KJ964
|End of News
|EQS News Service
|
107060 14.09.2026 CET/CEST
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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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27.04.26
|EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert) (EQS Group)
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