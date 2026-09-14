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KST Beteiligungs Aktie 30348957 / DE000A161309

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14.09.2026 18:13:53

EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, buy

KST Beteiligungs
1.23 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

14.09.2026 / 18:13 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Martin
Last name(s): Schmitt

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
KST Beteiligungs AG

b) LEI
529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A161309

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1.26 EUR 277,200.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1.2600 EUR 277,200.0000 EUR

e) Date of the transaction
14/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstasse 34
71063 Sindelfingen
Germany
Internet: www.kst-ag.de
LEI Code: 529900D7BWFE3K9KJ964



 
End of News EQS News Service




107058  14.09.2026 CET/CEST





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