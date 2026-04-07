Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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|
07.04.2026 07:01:26
EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
07.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104216 07.04.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Kontron
|
07:01
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
07:01
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
02.04.26
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02.04.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
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02.04.26
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01.04.26
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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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