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03.09.2026 14:11:46

EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy

Kontron
20.25 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

03.09.2026 / 14:10 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Hannes
Last name(s): Niederhauser

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
21.50 EUR 3,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
21.5000 EUR 3,000.0000 Units

e) Date of the transaction
03/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: FRAA - BOERSE FRANKFURT - REGULATED MARKET
MIC: XETR


03.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Austria
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433



 
End of News EQS News Service




106872  03.09.2026 CET/CEST





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