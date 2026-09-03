Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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03.09.2026 14:11:46
EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
03.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|End of News
|EQS News Service
|
106872 03.09.2026 CET/CEST
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