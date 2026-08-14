Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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14.08.2026 19:30:46
EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Veräusserung: Es sind bereits DD-Meldungen hinsichtlich der Einlieferung von 12.468.867 Kontron-Aktien in das Pflichtangebot der ENNOCONN Corporation ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106646 14.08.2026 CET/CEST
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