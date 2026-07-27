EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.07.2026 / 19:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ENNOCONN CORPORATION

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Fu-Chuan Nachname(n): Chu Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien gemäss der heute veröffentlichten Meldung nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“), abzüglich jener Aktien, für die anlässlich der Einlieferung bereits Directors' Dealings-Meldungen abgegeben wurden. Das in dieser Meldung angegebene Datum des Geschäfts bezieht sich auf den Meldestichtag gemäss der WpÜG-Meldung, somit den 23.07.2026, 18:00 MESZ.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 23,5 EUR 3.721 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 23,5000 EUR 3.721,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

23.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.07.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News



