EQS-DD: KION GROUP AG deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.09.2022 / 10:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.















1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name





Titel: Vorname: Andreas Ulf Nachname(n): Krinninger





2. Grund der Meldung



a) Position / Status





Position: Vorstand





b) Berichtigung

Veröffentlichung am 15. September 2022 erfolgte versehentlich ohne Offenlegung der Teilausführungen der Wertpapiertransaktion und mit fehlerhaften aggregierten Informationen

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

KION GROUP AG

b) LEI

5299005KY91C4C6U9H17

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie



Beschreibung: ISIN: DE000KGX8881 Geschäft wurde über das Gemeinschaftsdepot mit der Ehefrau ausgeführt





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen



22.82 EUR 6366.78 EUR



22.83 EUR 14930.82 EUR



22.84 EUR 6075.44 EUR



22.85 EUR 11927.70 EUR



22.86 EUR 12161.52 EUR



22.87 EUR 22069.55 EUR



22.88 EUR 10707.84 EUR



22.89 EUR 10964.31 EUR





d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen



22.8581 EUR 95203.9600 EUR





e) Datum des Geschäfts

15.09.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts





Name: XETRA MIC: XETR





