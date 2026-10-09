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JDC Group Aktie 2351305 / DE000A0B9N37

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09.10.2026 09:41:37

EQS-DD: JDC Group AG: Grace Beteiligungs GmbH, buy

JDC Group
16.73 CHF 8.18%
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.10.2026 / 09:40 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Grace Beteiligungs GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Sebastian
Last name(s): Grabmaier
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
JDC Group AG

b) LEI
391200HVYXFJ2R1BIN92 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0B9N37

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
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d) Aggregated information
Price Aggregated volume
16.5000 EUR 16,500.0000 EUR

e) Date of the transaction
07/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


09.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: JDC Group AG
Söhnleinstrasse 8
65201 Wiesbaden
Germany
Internet: http://www.jdcgroup.de
LEI Code: 391200HVYXFJ2R1BIN92



 
End of News EQS News Service




107448  09.10.2026 CET/CEST





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