JDC Group Aktie 2351305 / DE000A0B9N37
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22.06.2026 11:17:40
EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JDC Group AG
|Söhnleinstrasse 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|http://www.jdcgroup.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105666 22.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag
Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.Weiterlesen!
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|EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, buy (EQS Group)
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11:17
|EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf (EQS Group)
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19.06.26