EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.06.2026 / 12:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Ramona Nachname(n): Evens

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

JDC Group AG

b) LEI

391200HVYXFJ2R1BIN92

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0B9N37

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 22,28276 EUR 10.128,53 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 22,2828 EUR 10.128,5300 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Lang und Schwarz Exchange MIC: HAMN

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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