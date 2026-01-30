innoscripta Aktie 145239394 / DE000A40QVM8
30.01.2026 17:16:15
EQS-DD: innoscripta SE: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf
innoscripta
89.60 EUR 2.28%
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.01.2026 CET/CEST
|innoscripta SE
|Arnulfstrasse 60
|80335 München
|Deutschland
|https://www.innoscripta.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103060 30.01.2026 CET/CEST
