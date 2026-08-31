innoscripta Aktie 145239394 / DE000A40QVM8
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31.08.2026 08:47:03
EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Bahnhofstrasse 17
|82327 Tutzing
|Deutschland
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|LEI Code:
|894500BA6B025ZEF0T83
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106826 31.08.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
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08:47
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
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12.08.26
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