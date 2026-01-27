innoscripta Aktie 145239394 / DE000A40QVM8
27.01.2026 17:19:08
EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
27.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstrasse 60
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102990 27.01.2026 CET/CEST
|
17:19
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
17:19
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
13:14
|EQS-News: innoscripta SE veröffentlicht vorläufiges Jahresergebnis 2025 (EQS Group)
|
13:14
|EQS-News: innoscripta SE publishes Preliminary Annual Results for 2025 (EQS Group)
|
08:47
|EQS-Adhoc: innoscripta SE: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 (EQS Group)
|
08:47
|EQS-Adhoc: innoscripta SE: Preliminary Annual Results for 2025 (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
