

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.11.2026 / 10:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: anchorion ventures GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Holger Nachname(n): Strotmann Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Innok Robotics Group AG

b) LEI

391200XAR9J8XKA2S009

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3EVV13

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 340.676 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

24.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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