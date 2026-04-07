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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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07.04.2026 18:13:13

EQS-DD: Infineon Technologies AG: Andreas Urschitz, Verkauf von Aktien im Rahmen des Infineon-Restricted Stock Unit und Performance Share Plans zur Deckung von Steuern und Gebühren

Infineon
35.59 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.04.2026 / 18:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Urschitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Infineon Technologies AG

b) LEI
TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006231004

b) Art des Geschäfts
Verkauf von Aktien im Rahmen des Infineon-Restricted Stock Unit und Performance Share Plans zur Deckung von Steuern und Gebühren

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
39,379646 EUR 133.181,96 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
39,379646 EUR 133.181,96 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104264  07.04.2026 CET/CEST





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