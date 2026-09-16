HomeToGo Aktie 59631761 / LU2290523658
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16.09.2026 21:38:29
EQS-DD: HomeToGo SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
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16.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.hometogo.de
|LEI Code:
|2221001IK1TS34BCHL37
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|EQS News Service
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107094 16.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!