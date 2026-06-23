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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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23.06.2026 14:41:42

EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, Kauf

HENSOLDT
63.76 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.06.2026 / 14:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Dörre

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HENSOLDT AG

b) LEI
894500686FYLLZD3M624 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
69,50 EUR 104.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
69,5000 EUR 104.250,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETA


23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet: www.hensoldt.net



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105722  23.06.2026 CET/CEST





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