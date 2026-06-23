Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’871 0.2%  SPI 19’547 -0.1%  Dow 51’438 -0.5%  DAX 24’911 -0.9%  Euro 0.9217 -0.3%  EStoxx50 6’242 -1.1%  Gold 4’115 -1.8%  Bitcoin 50’350 -2.7%  Dollar 0.8091 0.0%  Öl 77.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Glarner Kantonalbank-Aktie stabil: Millionen-Anleihe erfolgreich zurückgezahlt
600 Milliarden Dollar vernichtet: SpaceX-Aktie rutscht unter den ersten Schlusskurs
Bitcoin verliert seinen Vorsprung? Bloomberg-Analyst mit klarer Einschätzung
Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind
Suche...
eToro entdecken

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 14:41:42

EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, buy

HENSOLDT
63.76 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

23.06.2026 / 14:40 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Oliver
Last name(s): Dörre

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
HENSOLDT AG

b) LEI
894500686FYLLZD3M624 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000HAG0005

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
69.50 EUR 104,250.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
69.5000 EUR 104,250.0000 EUR

e) Date of the transaction
22/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETA


23.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Germany
Internet: www.hensoldt.net



 
End of News EQS News Service




105722  23.06.2026 CET/CEST





In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

Weiterlesen!