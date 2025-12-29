HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
29.12.2025 10:32:06
EQS-DD: HelloFresh SE: Fajence B.V., Transfer of 203,800 shares by Mr. Simon to his fully owned Dutch company Fajence B.V. (KvK no.: 81273738).
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
29.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HelloFresh SE
|Prinzenstrasse 89
|10969 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
102666 29.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
