HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

29.12.2025 10:31:09

EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Übertragung von 203.800 Aktien durch Herrn Simon an seine zu 100% gehaltene niederländische Gesellschaft Fajence B.V. (KvK Nr.: 81273738).

HelloFresh
5.35 CHF 1.96%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.12.2025 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Fabien Jacques Jérôme
Nachname(n): Simon

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts
Übertragung von 203.800 Aktien durch Herrn Simon an seine zu 100% gehaltene niederländische Gesellschaft Fajence B.V. (KvK Nr.: 81273738).

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,8000 EUR 1.182.040,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,8000 EUR 1.182.040,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstrasse 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102664  29.12.2025 CET/CEST





