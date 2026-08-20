Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
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20.08.2026 17:49:01
EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Paul Otto, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg.com
|LEI Code:
|529900ZM98OISTG16932
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106736 20.08.2026 CET/CEST
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