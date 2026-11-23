|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 17:22:52
EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Otto, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg.com
|LEI Code:
|529900ZM98OISTG16932
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108288 23.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|
17:22
|EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Otto, Kauf (EQS Group)
|
17:22
|EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Otto, buy (EQS Group)
|
17:08
|EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Otto, buy (EQS Group)
|
17:08
|EQS-DD: Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Otto, Kauf (EQS Group)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|30.10.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|11.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|30.10.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|11.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|30.10.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|11.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|16.04.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.