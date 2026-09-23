Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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23.09.2026 13:49:54
EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verlängerung der Aktienverleihe vom 02.06.2026 über 600.000 Stück Aktien bis zum 30.03.2027.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
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a) Name
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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
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e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Strasse 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107196 23.09.2026 CET/CEST
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