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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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23.09.2026 15:28:43

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf

Heidelberg Materials
136.67 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.09.2026 / 15:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: René
Nachname(n): Aldach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006047004

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
144,60 EUR 36.150,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
144,60 EUR 36.150,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Lang&Schwarz TradeCenter
MIC: LSSI


23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com
LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107198  23.09.2026 CET/CEST





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