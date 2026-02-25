Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.02.2026 11:33:04

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf

Heidelberg Materials
178.78 CHF -2.68%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.02.2026 / 11:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: René
Nachname(n): Aldach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006047004

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
195,95 EUR 19.595,00 EUR
193,90 EUR 14.542,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
195,0714 EUR 34.137,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Lang & Schwarz TradeCenter
MIC: LSSI


25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103394  25.02.2026 CET/CEST