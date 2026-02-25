EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.02.2026 / 11:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: René Nachname(n): Aldach

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Heidelberg Materials AG

b) LEI

LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006047004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 195,95 EUR 19.595,00 EUR 193,90 EUR 14.542,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 195,0714 EUR 34.137,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Lang & Schwarz TradeCenter MIC: LSSI

