25.02.2026 11:33:04

EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy

Heidelberg Materials
178.64 CHF -2.76%
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

25.02.2026 / 11:31 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: René
Last name(s): Aldach

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Heidelberg Materials AG

b) LEI
LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006047004

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
195.95 EUR 19,595.00 EUR
193.90 EUR 14,542.50 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
195.0714 EUR 34,137.5000 EUR

e) Date of the transaction
25/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Lang & Schwarz TradeCenter
MIC: LSSI


25.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com



 
End of News EQS News Service




103394  25.02.2026 CET/CEST