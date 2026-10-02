HCI Hammonia Shipping Aktie 3538171 / DE000A0MPF55
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02.10.2026 08:32:34
EQS-DD: HAMMONIA Schiffsholding AG: HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG, Übertragung von 12.000 Aktien im Wege der Einbringung in eine vom Vorstandmitglied kontrollierte Gesellschaft in der ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMMONIA Schiffsholding AG
|Neumühlen 9
|22763 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hammonia-schiffsholding.de
|LEI Code:
|529900TJSY5NVQOOE905
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107252 02.10.2026 CET/CEST
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