HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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02.09.2026 17:37:44
EQS-DD: HAMBORNER REIT AG: Martina Williams-Arnoldi, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMBORNER REIT AG
|Goethestrasse 45
|47166 Duisburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hamborner.de
|LEI Code:
|529900EJTD8IR1GN0P96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106852 02.09.2026 CET/CEST
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