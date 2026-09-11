HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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11.09.2026 10:15:52
EQS-DD: HAMBORNER REIT AG: Claus-Matthias Böge, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HAMBORNER REIT AG
|Goethestrasse 45
|47166 Duisburg
|Germany
|Internet:
|www.hamborner.de
|LEI Code:
|529900EJTD8IR1GN0P96
|End of News
|EQS News Service
|
107008 11.09.2026 CET/CEST
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