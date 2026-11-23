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23.11.2026 12:24:31
EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co., Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Internet:
|smart-home.haier.com
|LEI Code:
|3003002BYTNGNJTWSH07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108270 23.11.2026 CET/CEST
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