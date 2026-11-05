EQS-DD: Haier Smart Home Co., Ltd.: Xiaowu Huang, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.11.2026 / 14:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Xiaowu Nachname(n): Huang

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vice President

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Haier Smart Home Co., Ltd.

b) LEI

3003002BYTNGNJTWSH07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 21,14 HKD 422.800,00 HKD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 21,1400 HKD 422.800,0000 HKD

e) Datum des Geschäfts

05.11.2026; UTC+8

f) Ort des Geschäfts

Name: Hong Kong Stock Exchange MIC: XHKG

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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