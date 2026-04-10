Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’236 0.6%  SPI 18’529 0.8%  Dow 48’186 0.6%  DAX 23’803 0.0%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 5’903 0.1%  Gold 4’754 -0.2%  Bitcoin 56’609 -0.3%  Dollar 0.7901 0.0%  Öl 97.7 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Stadler Rail-Aktie legt zu: Automatisierung von BLT-Stammnetz mit NOVA Pro
Daimler Truck-Aktie leichter: Rückgänge bei Bussen und Nordamerika drücken Zahlen
Bayer-Aktie in Rot: Personalie im Aufsichtsrat sorgt für Aufmerksamkeit
APG SGA-Aktie steigt: Guido Trevisan wird neuer Leiter Marketing & Business Development
thyssenkrupp-Aktie leichter: Neuer Deal im Stahlsegment
Suche...
Plus500 Depot

grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.04.2026 11:13:12

EQS-DD: grenke AG: Norbert Freisleben, Kauf

grenke
12.00 CHF 1.82%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.04.2026 / 11:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Norbert
Nachname(n): Freisleben

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
grenke AG

b) LEI
529900BHRYZ464GFD289 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161N30

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,94 EUR 6.470,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,94 EUR 6.470,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet: www.grenke.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104340  10.04.2026 CET/CEST